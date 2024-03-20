Uyuşturucu Madde Şampuan Kutusunda Ele Geçirildi

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İstanbul'dan uçakla Samsun'a gelen yolcunun valizindeki şampuan kutusu içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ş.A.'yı (25) takibe aldı. İstanbul'dan Samsun'a uçakla dönen S.A.'nın Samsun- Çarşamba Havaalanı'nda yapılan üst aramasında ve valizinde yapılan aramada şampuan kutusu içerisine 4 parça halinde zulalanmış 15,16 gram metamfetamin ve 1,16 gram esrar ele geçirildi. S.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN