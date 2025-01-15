Uyuşturucu Nedeniyle Tüfekle Saldırı

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Kardeşinin uyuşturucudan tutuklanmasına neden olan baba-oğlu tüfekle yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi, kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanmasına yol açtığı gerekçesiyle ateş ettiği şahıs ile babasını pompalı tüfekle yaraladı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.U.(22), kardeşinin uyuşturucu madde suçundan tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle L.E.'ye pompalı tüfekli saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalar L.E. ve babası F.E.'ye isabet ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, Ş.U. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.U. hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.