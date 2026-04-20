Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
20.04.2026 19:15
İzmir'de uyuşturucu imalathanesine düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen bir eve düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçede bulunan bir adreste uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkiler yetiştirildiğini tespit etti. Polis ekiplerince sera sisteminin kurulduğu evde yapılan aramada 416,06 gram esrar, 40 kök Hint keneviri, 7 gram kenevir tohumu, 5,54 gram metamfetamin, 54,56 gram kokain ile 105 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca kenevir yetiştirmekte kullanılan çeşitli aletlere de el konuldu. Operasyonda evde bulunan 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Konak, İzmir, Son Dakika

