Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

03.03.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda Jandarma Suç Araştırma Timleri'ne (JASAT) ateş açılmasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Bahçelievler Metin Sokak'ta 28 Şubat günü saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, 3 şüphelinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edilmişti. Bölgede konuşlanan JASAT ekiplerini gören 3 şüpheli ateş açmış ve çıkan sıcak çatışmada 2 jandarma personeli yaralanmıştı. Şüphelilerden H.K. (17) ve O.I. Bağcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, 3'üncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli ile 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükselmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti. İfadeleri tamamlanan 5 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ile 'kamu görevlisini görevi sebebiyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Mahkemede ifadeleri alınan aralarında 18 yaşından küçük 1 şüphelinin de olduğu 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 23:52:45. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.