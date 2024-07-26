Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 6 şüpheli yakalandı. Operasyondan dönen polis ekiplerini tebrik etmek isteyen mahalle halkı, cadde kenarında toplanarak alkışlar ve ıslıklarla destek verdi. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

26.07.2024 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi

Polis sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi, mahalle halkı cadde kenarında toplanıp operasyondan dönen polis ekiplerini ıslıkları ve alkışlarıyla tebrik etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı. Mahalle halkı cadde kenarında toplanıp operasyondan dönen polis ekiplerini ıslıkları ve alkışları ile tebrik edip görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer mahallesinde dün gece gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcıları karşı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 294 sentetik ecza, 34 adet ecstacy hap, 60 gram metamfetamin, 124 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca,5 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 260 TL para ele geçirildi. Polisler 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yaparken, 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan Cumhuriyet Savcılığına sevk etti.

Bu arada gece düzenlenen uyuşturucu madde operasyonundan haberi olan mahalle halkı, yol kenarına toplanıp, operasyondan dönen polis ekiplerini ıslık ve alkışlarla tebrik edip görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Polis ekipleri de araç kornaları ile vatandaşlara karşılık verdi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Operasyon, Eskişehir, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement