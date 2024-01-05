 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uyuşturucu Satıcısının İfşa Ettiği Kişilere Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu Satıcısının İfşa Ettiği Kişilere Operasyon: 12 Gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada uyuşturucu ifşaları yapan bir sayfa, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan operasyonda sayfa yöneticisinin evinde uyuşturucu ele geçirildi ve 12 kişi yakalandı. İfşaları yapan sayfa kullanıcısının, ihbar ettiği kişilere uyuşturucu sattığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu Satıcısının İfşa Ettiği Kişilere Operasyon: 12 Gözaltı
05.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:49
Abone Ol

Uyuşturucu satıp, zehri sattığı kişileri ifşa etti: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada bir sayfanın uyuşturucu ifşalarını dikkate alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sayfa yöneticisinin evinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken ifşaları yapan sayfa kullanıcısının ihbar ettiği kişilere uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden açılan bir x sayfasında bazı şahısların silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddialarına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Sayfanın yöneticisini G.E.D. isimli olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelinin evinde uyuşturucu madde ele geçirilirken ekipler, sosyal medyada adı geçen diğer zanlıların da adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 12 zanlı yakalanırken polisin aramalarında 6 Fişek 4.60 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan pipe, 3 adet Galara ibareli sentetik ecza hap maddesi, 3 fişek 6.14 gram esrar maddesi, 1 fişek 1.08 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarında uyuşturucu maddeleri sosyal medyadan kendilerini ifşa eden G.E.D.'den aldıklarını iddia ederken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Operasyon, Tekirdağ, Çorlu, Narkotik Suçlar, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Satıcısının İfşa Ettiği Kişilere Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika


23:30
Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:30 Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Satıcısının İfşa Ettiği Kişilere Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement