Uyuşturucu Satıcısının İfşa Ettiği Kişilere Operasyon: 12 Gözaltı

Uyuşturucu satıp, zehri sattığı kişileri ifşa etti: 12 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada bir sayfanın uyuşturucu ifşalarını dikkate alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda sayfa yöneticisinin evinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken ifşaları yapan sayfa kullanıcısının ihbar ettiği kişilere uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden açılan bir x sayfasında bazı şahısların silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddialarına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Sayfanın yöneticisini G.E.D. isimli olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelinin evinde uyuşturucu madde ele geçirilirken ekipler, sosyal medyada adı geçen diğer zanlıların da adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 12 zanlı yakalanırken polisin aramalarında 6 Fişek 4.60 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan pipe, 3 adet Galara ibareli sentetik ecza hap maddesi, 3 fişek 6.14 gram esrar maddesi, 1 fişek 1.08 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarında uyuşturucu maddeleri sosyal medyadan kendilerini ifşa eden G.E.D.'den aldıklarını iddia ederken zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.