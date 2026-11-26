Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruştulaması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Ceylan Kaya, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. Aralarında Burcu Özberk ve Özcan Deniz'in de yer aldığı 9 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruştulaması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlanmıştı. Şüphelilerden şarkıcı Ceylan Kaya tutuklama talebiyle, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Ceylan Kaya tutuklandı

Şarkıcı Ceylan Kaya, hakimlikteki işlemlerinin ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Soruşturma çerçevesinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında karar verildi. Yurtdışına çıkış yasağı biçiminde adli kontrol tedbiri uygulanan 9 şüpheli serbest bırakıldı.