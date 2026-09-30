Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Türktaş istifa etti

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan YENİ Parti Konya İl Başkanı Türktaş istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından istifa etti. 26 Eylül'de Konya'nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alınan Türktaş, 29 Eylül'de tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.
YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara merkezli yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında dün tutuklanmasının ardından istifa etti.
YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, 26 Eylül Cumartesi günü Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Konya'nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya götürülen Türktaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 29 Eylül'de tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Türktaş, tutuklanmasının ardından istifa etti.
Kaynak: İHA
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