Uyuşturucu Suçlusu Çatıda Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Suçlusu Çatıda Yakalandı

Tekirdağ'da 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.G., bir evin çatısında saklanırken yakalandı.

21.01.2025 12:05
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Tekirdağ'da uyuşturucu suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.G. isimli şahıs, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir evin çatısında saklanırken tespit edildi. Ekiplerin 1 haftalık takibi sonucu 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonla firari şahıs yakalandı. Emniyet yetkilileri suçlulara karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Suçlusu Çatıda Yakalandı - Son Dakika

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