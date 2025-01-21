Uyuşturucu Suçlusu Çatıda Yakalandı

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Tekirdağ'da uyuşturucu suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.G. isimli şahıs, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir evin çatısında saklanırken tespit edildi. Ekiplerin 1 haftalık takibi sonucu 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonla firari şahıs yakalandı. Emniyet yetkilileri suçlulara karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ