Tekirdağ'da uyuşturucu suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evin çatısında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.G. isimli şahıs, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir evin çatısında saklanırken tespit edildi. Ekiplerin 1 haftalık takibi sonucu 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonla firari şahıs yakalandı. Emniyet yetkilileri suçlulara karşı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Suçlusu Çatıda Yakalandı - Son Dakika
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