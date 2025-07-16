Gaziantep'te uyuşturucu suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde neticesinde uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan hakkında 16 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu suçlusu Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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