Uyuşturucu Suçlusu Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te 13 yıl hapis cezası olan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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