Uyuşturucu Suçlusu İzmir\'de Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Konak ilçesinde yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.Ş, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen M.A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR