Uyuşturucu Suçundan 16 Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı
ADANA - Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası alan 16 hükümlüyü operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 hükümlüyü yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Çalışma neticesinde hükümlülerin saklandıkları adresler tespit edildi.
Söz konusu 16 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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