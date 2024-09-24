Uyuşturucu Suçundan 15 Yıl Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs Çine ilçesi Eski Çine Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN