Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN