Uyuşturucu Şüphelisi JASAT Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Şüphelisi JASAT Tarafından Yakalandı

Aksaray'da 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.A., JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

19.02.2025 23:19
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Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu satın almak ve kullanmaktan 9 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapsi bulunan aranan şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri "Uyuşturucu madde satın almak, kullanmak" suçundan iki aydır aranan ve hakkında 9 yıl 9 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın izini sürdü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şahsın Aksaray merkezde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan JASAT ekipleri şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Şüphelisi JASAT Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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