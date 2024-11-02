Uyuşturucu Taciri Cezaevine Gönderildi

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34), jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Cezaevi Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE