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Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirine yönelik yaptığı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil üzerine harekete geçen ekipler Aksaray merkez ilçede bulunan ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli H.T. yakalanarak gözaltına alınırken ikamette yapılan aramada 83 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, bir miktar kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.T. jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.