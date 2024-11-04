Uyuşturucu Ticareti Sanığına 8 Yıl 4 Ay Ceza

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahıs, mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan F.M.A. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davanın son duruşmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN