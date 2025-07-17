Uyuşturucu Ticareti Sanığına Yeniden Ceza

Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yeniden hakim karşısına çıkan sanığa mahkeme önceki kararı olan 15 yıl 9 ay hapis cezasını yeniden verdi.

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası ve 176 bin lira adli para cezasına çarptırılan R.Y., Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık R.Y. mevcutlu olarak katılırken, başka bir suçtan cezaevinde bulunan sanık F.S. ise SEGBİS ile katıldı. Duruşmada kendini savunan R.Y. suçlamaları kabul etmeyerek; uyuşturucu ticareti yapmadığını üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi kullanmak için F.S.'den aldığını söyledi. F.S., ise savunmasında kendisinin uyuşturucu satmadığını belirterek, beraatini istedi. İddia makamı R.Y.'nin suçunun sabit olduğunu belirterek, uyuşturucu madde ticaretinden cezalandırılmasını talep ederken, F.S.'nin ise beraatini talep etti. Savcının mütalaasının ardından söz alan R.Y.'nin avukatı uyuşturucu miktarının tek başına uyuşturucu ticareti için delil sayılamayacağını, toplanan delilerin R.Y.'nin ifadelerini doğruladığını belirterek R.Y.'nin beraatini talep etti. Son sözü sorulan R.Y.; her zaman uyuşturucu bulamadığı ve daha önce birkaç kez dolandırıldığını ve bu nedenle yüklü miktarda uyuşturucu aldığını söyleyerek beraatini talep etti. F.S. ise R.Y.'nin uyuşturucu satmadığını belirterek, F.S.'ye uyuşturucuyu D.D.'nin sattığını öne sürdü.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti önceki kararını tekrar ederek; R.Y. hakkında 15 yıl 9 ay hapis ve 176 bin lira adli para cezasına, F.S.'nin ise beraatine hükmetti. - KAYSERİ