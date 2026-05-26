Uyuşturucu Ticareti Üzerine Yakalama

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsı yakalandı. Gözaltına alınarak karakola götürülen şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ŞANLIURFA