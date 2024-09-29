Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde D.G., isimli kadının uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR