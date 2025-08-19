Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün ilçe genelinde yaptıkları devriye görevi sırasında şüpheli hareketlerde bulunan A.K. (31) isimli şahsı durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda A.K.'nın, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR