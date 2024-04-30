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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 56 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. ve S.A., U.E., KÇ. ve B.Ç. yakalandı. İfadesi alınan U.E., K.Ç. ve B.Ç. serbest bırakılırken, B.K. ve S.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.