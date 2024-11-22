Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan kadın, yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak hakkında dava açılan N.D. adlı kadının yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında N.D. 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN