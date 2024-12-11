Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan U.B., 17 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. U.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında U.B. mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN