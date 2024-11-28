Uyuşturucu Ticaretine 8 Yıl 4 Ay Hapis

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan şahıs, yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan N.Ö.'nün yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanık N.Ö. 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN