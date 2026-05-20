Uyuşturucu ve Cinsel İstismar Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütüne' yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt lideri Mehmet Akif Ersoy'un 286 yıla kadar hapsi istenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, Mehmet Akif Ersoy ve diğer 6 şüphelinin mağdurlara temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullandırıp iradelerini fesada uğratarak normal şartlar altında rıza göstermeyecekleri cinsel ilişkilere rıza göstermelerini sağladıkları açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütüne' hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Ela Rumeysa Cebeci'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede şüpheli Steven Sadettin Saran ve Yusuf Timur Savcı ile uyuşturucu madde teminine yönelik olarak verilerin elde edilmesi üzerine Cebeci, Savcı ve Saran hakkında ayırma kararı verilerek ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

"Şüpheliler işbirliği ve menfaat paylaşımı amacıyla mağdurlara kokain sağlayarak karar alma süreçlerini etkiledi"

11 eylemin yer aldığı iddianamenin değerlendirme kısmında şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik'in tam bir işbirliği ve menfaat paylaşımı amacıyla, Mehmet Akif Ersoy liderliğinde suç örgütü kurdukları ve bu kapsamda mağdurlara kokain maddesi sağlayarak karar alma süreçlerini etkiledikleri belirtildi.

"Mağdurların rıza göstermeyecekleri cinsel ilişkilere rıza göstermelerini sağladılar"

İddianamede ardından çoklu cinsel birliktelik yaşanıldığı ve genelde uyuşturucu maddelerin örgüt lideri Mehmet Akif Ersoy'un evlerinde diğer şüphelilere ve mağdurlara sağlandığı kaydedildi. Örgüt lideri Mehmet Akif Ersoy'un çalışmış olduğu sektör ve bulunduğu görevlerden dolayı nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunun düşünülmesi nedeniyle, diğer şüphelilerin Mehmet Akif'in bu konumundan dolayı örgüt liderine itaat ettikleri iddianamede belirtildi. 11 eylemin anlatıldığı kısımda şüphelilerin, örgüt faaliyetini gerçekleştirmek amacıyla mağdurlara temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kullandırarak ve devamında mağdurların iradelerini fesada uğratarak normal şartlar altında rıza göstermeyecekleri cinsel ilişkilere rıza göstermelerini sağladığı ve cinsel birliktelik yaşadıkları iddianamenin değerlendirme kısmında açıklandı. Örgüt üyelerinin de cinsel birliktelik yaşamak amacıyla yer sağladıkları ve kendi çevrelerinden olan mağdurları cinsel birliktelik yaşamak amacıyla örgüt ortamına soktukları iddianamede ifade edildi. Mağdurlardan bir kısmının beyanlarında, uğradıkları cinsel saldırı eylemlerinden sonra yaşadıkları travma nedeniyle psikolojik destek aldıklarını belirttikleri iddianamede aktarıldı.

İddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde sanıkların yargılamasının yapılması için duruşma tarihi belirlenecek. - İSTANBUL