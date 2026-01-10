Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın - Son Dakika
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel\'e jandarmadan baskın
10.01.2026 00:29
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel\'e jandarmadan baskın
Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen, sahibi ve işletme müdürünün de tutuklandığı İstanbul'daki Bebek Otel'e jandarma baskın yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

BEBEK OTELE JANDARMA BASKINI

Uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla gündeme gelen, sahibi ve işletme müdürünün de tutuklandığı İstanbul'daki Bebek Otel'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, otele baskın yaparak arama yaptı.

OTEL MÜDÜRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak (Bebek Otel müdürü), Muzaffer Yıldırım (Bebek Otel sahibi), Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

10.01.2026

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman A Osman A:
    Her taşın altından bu otel çıkıyor. 10 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    otellerin hepsini bir taramanız lazım bak neler çıkacak neler o otellerden 8 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
