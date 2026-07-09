Uyuşturucu ve Silah Bulunan 2 Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu ve Silah Bulunan 2 Sanığa 18 Yıl Hapis

Uyuşturucu ve Silah Bulunan 2 Sanığa 18 Yıl Hapis
09.07.2026 16:27
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Bafra'da yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan sanıklar, 18 yıl hapis cezası aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerinde ve ikametinde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen sanıklar, yargılandıkları davada 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Kasım 2025 tarihinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında O.K. ve V.S. isimli şahısların üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda 108 gram metamfetamin, 19,71 gram esrar, 80,85 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 50 adet fişek ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan O.K. ve V.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ve Silah Bulunan 2 Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ve Silah Bulunan 2 Sanığa 18 Yıl Hapis - Son Dakika
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