Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

3.Sayfa

Antalya'dan getirdikleri uyuşturucuyu Afyonkarahisar'da satmak isteyen 2 şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalanırken, şahısların aracında yapılan aramada ise uyuşturucu maddeler ile suikast silahı da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.Ç. ve S.Ç., isimli şahısların Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'da satacağı kaydedildi. Şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından aracı Dinar ilçesi Gökçealan köyünde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 300 gram metamfetamin, 50 gram skunk maddesi, 3 adet sentetik ecza hapı, kullanıma hazır bir içimlik esrar, uyuşturucu kullanmak aparatı, bir adet tabanca, bir adet suikast silahı ve çok sayıda mermi ile suçta elde edildiği değerlendirilen 15 bin 200 TL para ele geçirildi.

Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR