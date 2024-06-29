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Uyuşturucudan 30 yıl hapis cezasıyla aranan şoför, Kütahya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir tır Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri Kütahya-Afyonkarahisar yolundaki yol uygulamasında durduruldu. Yapılan armada M.Y. isimli tır sürücüsünün uyuşturucu ticareti suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını ortaya çıktı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA