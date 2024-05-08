Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, Kalben Sağdıç'ın evinde yapılan baskında 15 gram 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte para ele geçirmişti.

08.05.2024 20:41
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Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı ve müzisyen Kalben emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenlemişti. Belirlenen ikamette yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alınmıştı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucudan gözaltına alınan şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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