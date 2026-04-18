Uyuşturucuyu vites ile teyip arasındaki iç kısımda zulaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucuyu vites ile teyip arasındaki iç kısımda zulaladı

Uyuşturucuyu vites ile teyip arasındaki iç kısımda zulaladı
18.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da polisin şüphe üzerine durduğu aracın vites ile teyip arasındaki iç kısmındaki zulada 37.14 gr metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum'da polisin şüphe üzerine durduğu aracın vites ile teyip arasındaki iç kısmındaki zulada 37.14 gr metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Köprüköy İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu satan veya kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Şahsın şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine şahsın kullanmakta olduğu araç için Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca gerekli arama kararı alındı. Aracın yapılan aramasında araç vites ile teyip arasındaki iç kısmında hazır zula ve 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 37.14 gr gelen beyaz poşet içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde yakalandı.

Şüpheli M.Ş.S isimli şahsa TCK 188'den gerekli İşlemler yapıldı. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan Şüpheli M.Ş.S çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu vites ile teyip arasındaki iç kısımda zulaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:43:17. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucuyu vites ile teyip arasındaki iç kısımda zulaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.