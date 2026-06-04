Tunceli'de inşaat işçisi beton blok altında can verdi - Son Dakika
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Tunceli'de inşaat işçisi beton blok altında can verdi

Tunceli\'de inşaat işçisi beton blok altında can verdi
04.06.2026 10:27  Güncelleme: 10:28
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Tunceli'de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 56 yaşındaki Zülfü Uygur'un üzerine beton blok düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkez Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan 56 yaşındaki Zülfü Uygur'un üzerine beton blok düştü. Ağır yaralanan şahıs, arkadaşları tarafından bloğun altından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uygur, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, İnşaat, Uygur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de inşaat işçisi beton blok altında can verdi - Son Dakika

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