Tunceli\'de inşaat işçisi beton blok altında can verdi

Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkez Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan 56 yaşındaki Zülfü Uygur'un üzerine beton blok düştü. Ağır yaralanan şahıs, arkadaşları tarafından bloğun altından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uygur, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ