Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu

Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu

Tunceli'de görevli bir uzman çavuş, Erzincan'da kaldığı pansiyonda kafasında mermi yarasıyla ölü olarak bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinden dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.11.2024 12:52
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görevli bir uzman çavuş, Erzincan'da kaldığı pansiyonda kafasında mermi yarası ile ölü bulundu. İntihar olasılığı üzerinde duruluyor.

Olay, Erzincan merkezde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi jandarma komutanlığı emrinde görevli uzman çavuş Mustafa A. (27), mazeret iznine ayrıldıktan sonra Erzincan'a gitti. Burada bir pansiyonda kalan uzman çavuşun telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye yardımıyla odaya giren ekipler, uzman çavuşun cansız bedeniyle karşılaştı.

İNTİHAR İHTİMALİ

Kafasında mermi yarası bulunan uzman çavuşun intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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