Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
06.07.2026 23:11
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Aydın'da izne gelen uzman çavuş Yalçın Çolak, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine izne gelen uzman çavuş, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi Çaputluçam Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Çolak'ın (32) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çolak çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalçın Çolak'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bugün izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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