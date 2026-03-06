Üzücü Olay: Bir Günde Eşini Kaybeden Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üzücü Olay: Bir Günde Eşini Kaybeden Çift Hayatını Kaybetti

Üzücü Olay: Bir Günde Eşini Kaybeden Çift Hayatını Kaybetti
06.03.2026 18:23
Giresun'un Alucra ilçesinde 50 yıllık evli çift, aynı günde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'un Alucra ilçesinde 50 yıllık evli olan İsmet (75) ve Ayşe Bıyıkçı (70) çifti, aynı gün geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah eşini kaybeden Ayşe Bıyıkçı da akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Alucra'da yaşanan olay ilçe halkını derin üzüntüye boğdu. Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan emekli Milli Eğitim personeli İsmet Bıyıkçı, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı günün akşam saatlerinde eşi Ayşe Bıyıkçı da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden İsmet ve Ayşe Bıyıkçı için Alucra Merkez Camii'nde yan yana kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA


