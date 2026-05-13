Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Göktuğ Topçu isimli çocuk, kanal kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek içi su dolu sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine, düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Üzümlü'de 3 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?