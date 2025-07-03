İstanbul'un Kartal ilçesinde, yol kenarlarında müşteri bekleyen kadınlara yönelik şikayetler uzun süredir devam ediyor. Bölge halkının defalarca dile getirdiği rahatsızlığa rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamazken, sosyal medyada yayılan son görüntü tepkileri artırdı.
Görüntülerde, bir kadının çocukların oyun oynadığı park alanına tuvaletini yaptığı anlar yer aldı. Olay, hem bölge sakinlerinin hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uzun süredir fuhuş pazarlığına konu olan ilçede tepki çeken bir görüntü daha - Son Dakika
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