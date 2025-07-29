Uzundere\'de Tünel Girişi Kaza

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar Tüneli girişinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Erzurum- Artvin karayolu üzerinde, Artvin istikametine seyir halinde olan 10 WR 224 plakalı araç, tünel girişinde yer alan kavşaktan ters yönde gelen bir araçla karşılaştı. Ters yönden gelen aracı fark eden sürücü, panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Kaza sırasında sürücünün emniyet kemerinin takılı olması, muhtemel bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

Kaza maddi hasarla atlatılırken, olay anı yoldan geçen başka bir aracın kamerasına da yansıdı. Görüntüler, tünel girişlerinde ters yönden girişlerin ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi.

Yetkililer, ters yön ihlallerine karşı sürücüleri bir kez daha uyarırken, emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. - ERZURUM