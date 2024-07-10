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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de drift meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir grup otomobili ile O.T. isimli kişinin iş yerinin önüne gelerek drift yapmaya başladı. O.T.'nin uyarısı üzerine silah gösteren grup, yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra turizm merkezindeki işletmeci Z.Y.'nin yanına giden grup, olayı anlattı. O.T.'yi arayarak dükkanına davet eden Z.Y., iki tarafı barıştırmak istediğini söyledi. Bu teklif üzerine Z.Y.'nin dükkanına giden O.T. ile grup arasında tekrar tartışma yaşandı. Z.Y.'nin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada O.T., belinden çıkardığı tabanca ile Z.Y.'nin bacağına ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunla O.T. ve işletmede çalışan bir kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON