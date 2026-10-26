Uzunköprü'de odun yüklü 2 patpat durduruldu, iki kişiye 2 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Uzunköprü'de odun yüklü 2 patpat durduruldu, iki kişiye 2 bin TL ceza kesildi

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Uzunköprü\'de odun yüklü 2 patpat durduruldu, iki kişiye 2 bin TL ceza kesildi
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Uzunköprü Değirmenci köyünde devriye ekipleri Hazine arazisinden kesilen odunları taşıyan 2 patpatı durdurdu. İki kişiye 2 bin TL idari para cezası uygulanırken haklarında adli işlem başlatıldı, odunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hazine arazisinden kestikleri odunları patpat olarak bilinen araçlarla taşıyan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine Değirmenci köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren ekipler, odun yüklü 2 patpatı durdurarak kontrol etti. Yapılan incelemede, araçlardaki odunların Hazine arazisinden kesildiği tespit edildi.

Şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 2 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç yediemin olarak kendilerine teslim edildi. Odunlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Uzunköprü3. SayfaGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Uzunköprü'de odun yüklü 2 patpat durduruldu, iki kişiye 2 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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