Uzunköprü\'de odun yüklü 2 patpat durduruldu, iki kişiye 2 bin TL ceza kesildi

Uzunköprü'de odun yüklü 2 patpat durduruldu, iki kişiye 2 bin TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü Değirmenci köyünde devriye ekipleri Hazine arazisinden kesilen odunları taşıyan 2 patpatı durdurdu. İki kişiye 2 bin TL idari para cezası uygulanırken haklarında adli işlem başlatıldı, odunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hazine arazisinden kestikleri odunları patpat olarak bilinen araçlarla taşıyan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine Değirmenci köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren ekipler, odun yüklü 2 patpatı durdurarak kontrol etti. Yapılan incelemede, araçlardaki odunların Hazine arazisinden kesildiği tespit edildi.
Şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 2 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç yediemin olarak kendilerine teslim edildi. Odunlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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