Vakfıkebir\'de Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza Vakfıkebir ilçesi Çamlık Sahil Mahallesi Kotoğlu ekmek fırını önünde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan H.Y. (84), A.Y. (59), K.Y. (62), M.K. (85), T.K. (29), B.K. (16), A.K. (29) ve E.E. (50) yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir ve Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.