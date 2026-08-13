Vali Baruş'tan Hastane Binasına İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş'tan Hastane Binasına İnceleme

Vali Baruş\'tan Hastane Binasına İnceleme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Lisesine devredilen tarihi hastane binası Vali Baruş tarafından incelendi, restorasyon planlandı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesine devredilen eski Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi binasında incelemelerde bulunarak, yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının korunması ile eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Kentin köklü eğitim kurumlarından Erzurum Lisesine devri gerçekleştirilen Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi binası, Vali Aydın Baruş tarafından yerinde incelendi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen inceleme programında Vali Baruş, tarihi binanın mevcut fiziksel durumunu detaylıca inceledi. Yapının aslına uygun şekilde korunarak eğitim camiasına kazandırılması amacıyla planlanan restorasyon, onarım ve dönüşüm projeleri hakkında teknik heyet ve kurum yetkililerinden brifing aldı.

Vali Aydın Baruş, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, tarihi binaların yaşatılarak geleceğe aktarılmasının önemine değindi. Binanın Erzurum Lisesi bünyesinde en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların titizlikle takibinin yapılacağını belirten Baruş, projenin kentin eğitim hayatına ve tarihi dokusuna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İnceleme programı, koordinasyon toplantısı ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Hastane, Erzurum, Kültür, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Baruş'tan Hastane Binasına İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
11. Anadolu Medya Ödülleri’ne Haberler.com damga vurdu İşte başarının perde arkası 11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı İşte çıkan karar Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

09:23
Yıldız golcü İstanbul’a 2 kasa domatesle geldi Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:15
ABD’nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti
ABD'nin giriş izni vermediği hakem dün gece tarihe geçti
09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
08:57
Bu çoçuk 17 yaşında Süper Kupa’da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
08:38
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:21
’Çerçeve yasa’ sonrası ilk kriz AK Parti’den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 12:02:22. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Baruş'tan Hastane Binasına İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.