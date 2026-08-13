Vali Baruş\'tan Hastane Binasına İnceleme

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Lisesine devredilen eski Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi binasında incelemelerde bulunarak, yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının korunması ile eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Kentin köklü eğitim kurumlarından Erzurum Lisesine devri gerçekleştirilen Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi binası, Vali Aydın Baruş tarafından yerinde incelendi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen inceleme programında Vali Baruş, tarihi binanın mevcut fiziksel durumunu detaylıca inceledi. Yapının aslına uygun şekilde korunarak eğitim camiasına kazandırılması amacıyla planlanan restorasyon, onarım ve dönüşüm projeleri hakkında teknik heyet ve kurum yetkililerinden brifing aldı.

Vali Aydın Baruş, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede, tarihi binaların yaşatılarak geleceğe aktarılmasının önemine değindi. Binanın Erzurum Lisesi bünyesinde en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların titizlikle takibinin yapılacağını belirten Baruş, projenin kentin eğitim hayatına ve tarihi dokusuna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İnceleme programı, koordinasyon toplantısı ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.