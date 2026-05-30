Vali Bozkurt'tan Jandarmaya Bayram Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Bozkurt'tan Jandarmaya Bayram Ziyareti

Vali Bozkurt\'tan Jandarmaya Bayram Ziyareti
30.05.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Bozkurt, Tendürek Üs Bölgesi'nde jandarma personeliyle bayramlaşarak güvenliğe değindi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeliyle bayramlaştı. Geçmişte güvenlik açısından kritik noktalardan biri olan Tendürek'in bugün modern altyapı ve teknolojik imkanlarla bölgenin güvenliğinde önemli rol üstlendiğini belirten Bozkurt, üs bölgesinin stratejik önemine dikkat çekti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutan Vekili Tuğgeneral Sedat Kara ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti. Program kapsamında Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Bozkurt, personelin bayramını kutladı. Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında, Büyük Tendürek ve Küçük Tendürek dağları arasında yer alan Tendürek Üs Bölgesi'nin bölgenin güvenliği açısından kritik bir noktada bulunduğunu belirten Bozkurt, üs bölgesinin hem sınır güvenliği hem de bölgedeki huzur ve asayişin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Tendürek Üs Bölgesi'nin 2020 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Bozkurt, son yıllarda tamamlanan güvenlik yolları ve altyapı yatırımlarıyla bölgedeki güvenlik ağının daha da güçlendirildiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda terör ve güvenlik risklerinin yaşandığı alanlardan biri olan Tendürek'te bugün güvenlik güçlerinin etkin şekilde görev yaptığını kaydeden Bozkurt, üs bölgesinin keşif, gözetleme ve operasyonel faaliyetlerde önemli rol oynadığını vurguladı.

Modern teknoloji ve teknik imkanlarla donatılan üs bölgesinin zorlu coğrafi şartlara rağmen kesintisiz hizmet verdiğini belirten Bozkurt, görevlerini fedakarca sürdüren jandarma personeline teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Vali Bozkurt ve beraberindeki heyet, bayram programı kapsamında ayrıca Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gürbulak Hudut Birliği ve 11'inci Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret ederek görev başındaki polis, jandarma ve Mehmetçiklerle bayramlaştı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ağrı Valiliği, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Bozkurt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Bozkurt'tan Jandarmaya Bayram Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü Siparişlere yetişemiyorlar Mahalle adeta bacasız fabrikaya dönüştü! Siparişlere yetişemiyorlar
Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Toroslar’dan topluyor, Avrupa’dan bile sipariş yağıyor Gramı 18 TL’ye kadar çıkıyor Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
“Çünkü sen Müslümansın“ diyerek saldırdı Tek yumrukla asfaltı öptü "Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
09:13
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
08:25
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı
07:59
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası
07:37
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek
İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 09:47:09. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Bozkurt'tan Jandarmaya Bayram Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.