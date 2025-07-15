Vali Çiçek\'ten 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aziz Milletimiz, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, çok çetin mücadelelerde bulunmuştur. Milletimiz, vatanı bildiği topraklarda yaşarken ve geleceğini inşa ederken, yaşadığı toprakları namus bilmiş ve bu uğurda canını, kanını vermekten asla geri durmamıştır.

Bu aziz millet, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bilmiş, tıpkı Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi de başarmıştır. Günümüze geldiğimizde ise, 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden ruh, aynı ruhtur. Bu ruhu kutsal bilen milletimiz, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı durmuş ve bağımsızlığında gözü olan tüm güruhlara meydan okumuştur.

15 Temmuz gecesi büyük bir iman ve inançla devletinin bekasına omuz veren milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu ve hainlere çiğnetmedi. Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'u her yıl olduğu gibi bundan sonra ki yıllarda da, hangi koşulda olursa olsun diri tutacağız, unutmayacağız ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde anlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasına karşı devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyan Aziz Şehitlerimize ve tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğüne zeval getirmesin. 15 Temmuz'da canı pahasına "Zaferin Adı Türkiye" diyen kahraman şehitlerimize ve gazilerimize her daim minnettar kalacağız." - ARDAHAN