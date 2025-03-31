Vali Çiçek\'ten Bayram Ziyareti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı önlemleri kapsamında uygulama noktalarını gezerek, görevi başındaki personelin bayramını kutlayıp baklava ikram etti.

Önlemlerin arttırıldığı Göle yolu kontrol noktası ile Ardahan- Kars karayolu Çamlıçatak kontrol noktasındaki uygulama noktasına giden Vali Çiçek, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, çalışmaları yerinde izledi. Havadan ve karadan yapılan denetimlerle ilgili son durum bilgilerini alan Çiçek, görevli polis ve jandarma personeli ile bayramlaştı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim yapan personelle kısa bir süre sohbet eden Vali Çiçek, baklava da ikram etti.

Çiçek, kontrol noktasında görevli polis ve jandarma personelinin bayramını tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. - ARDAHAN