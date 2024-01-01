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Vali Çiçek, yılbaşında görevli sağlık ve emniyet personelini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Çiçek, yılbaşında görevli sağlık ve emniyet personelini ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret ederek tebriklerini iletti. Kontrol noktalarını ve hastaneleri ziyaret eden Vali Çiçek, 2024 yılının ülke için başarılı bir yıl olmasını diledi.

Vali Çiçek, yılbaşında görevli sağlık ve emniyet personelini ziyaret etti
01.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:33
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Vali Çiçek, yılbaşında görevli sağlık ve emniyet personelini ziyaret etti

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

Yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret eden Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilk olarak Çamlıçatak Jandarma kontrol noktası ile Göle yolu üzerindeki uygulama kontrol noktalarında yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarına katıldı. Vali Çiçek, personel ve trafikteki vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Vali Çiçek, 112 Acil Hizmetleri ve Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastalarla sohbet etti, personelin ve vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Vali Çiçek 112 merkezinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"2024 yılı ülkemiz için kazasız, belasız hayırlı başarılarla dolu bir sene olur. 2024 yılının hayırlar getirmesini diliyorum. 2023 yılındaki hizmetlerinizden dolayı hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. 2024 yılında da inşallah aynı şekilde hep birlikte ülkemiz için, Ardahan için, memleketimiz için el birliği ile çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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Ardahan Valiliği, Hayrettin Çiçek, Ardahan, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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