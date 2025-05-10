Vali Gül, Metrobüs Kazası Yaralılarını Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde saat 16.00 sıralarında bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarpmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralanmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Gül ziyareti esnasında yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi de aldı. - İSTANBUL